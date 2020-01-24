В Днепре от гриппа умер маленький мальчик

В Днепре произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут от гриппа скончался двухлетний малыш.

По данным Днепропетровского областного лабораторного центра Минздрава, мальчик заболел 20 января. Врачи поставили ребенку диагноз «поражение вирусом гриппа А».

Медики говорят: «Болезнь быстро прогрессировала и перешла в тяжелую форму».

В Днепре из-за роста числа больных среди детей объявили карантин в школах и детских садах.

По всей Украине уже говорят об одиннадцати смертельных случаях в результате болезни гриппом.

Всего за одну прошедшую неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболели более 142 тысяч человек, большинство из которых это дети.

Как писала «Фраза», в Житомире закрываются школы и садики. Названа причина.

Ранее в Тернополе зафиксирована вспышка страшного заболевания, от которого люди «сгорают» прямо на глазах.

Также жителей Киева начали пугать эпидемией гриппа.