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Представителей Фанара назвали «мелкими пакостниками» после «лишения» ими титулов архиереев УПЦ

Представителей Фанара назвали «мелкими пакостниками» после «лишения» ими титулов архиереев УПЦ

В Украинской Православной Церкви отреагировали на «лишение» Фанаром титулов архиереев. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, глава Синодального отдела по делам молодежи, наместник столичного Свято-Троицкого Ионинского монастыря, архиепископ Иона (Черепанов) прокомментировал данные действия представителей Константинопольского патриархата.

Он опубликовал комментарий на своей странице в Фейсбук.

«Что тут скажешь? Мелкие пакостники.

В ежегодном издании Константинопольской Церкви Блаженнейший Онуфрий, правящие епископы и архиереи УПЦ указаны просто по месту их пребывания», — написал владыка Иона.

Отвечая на комментарии пользователей соцсети о том, как его «титулировал» Фанар, архиепископ Иона ответил, что не читал и ему «их (Фанара, — ред.) мельтешения малоинтересны».

Как сообщалось, Фанар выпустил ежегодник иерархии Православных Церквей за 2019 год «Επετηρίς του Οικουμενικού Πατριαρχείου», в котором имена Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, а также правящих архиереев были напечатаны без указаний их епархий.

Титул Блаженнейшего Митрополита Онуфрия указан не как ранее «Митрополит Киевский и всей Украины», а «Онуфрий, митрополит в Киеве». Аналогично, митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней указан, как «Ириней, митрополит в Днепропетровске и Павлограде», митрополит Одесский Агафангел — «Агафангел, митрополит в Одессе».

Имена архиереев УПЦ поставлены редакторами издания вперемешку с именами иерархов Русской Православной Церкви.

Фото: Сергей Рыжков

Ранее «Фраза» сообщала, что Фанар не признает титулов архиереев УПЦ.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ

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