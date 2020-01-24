В Житомире закрываются школы и садики. Названа причина

С понедельника, 27 января, из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в житомирских школах приостановят обучение. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Житомирского горсовета.

Как отмечается, образовательный процесс в школах и детсадах остановится до 5 февраля.

Кроме этого, карантин вводится в ПТУ, культурно-спортивном центре, специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по футболу «Полесье», а также в специализированных художественных учебных заведениях.

При этом в горсовете добавили, что введение карантина не касается высших учебных заведений — они горсовету не подчиняются.

Ранее «Фраза» сообщала, что жителей Киева начали пугать эпидемией гриппа.

Напомним также, что исследователи узнали о гриппе кое-что странное.