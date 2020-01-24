В Киеве повестку в военкомат прислали... 12-летнему школьнику

На днях в Киеве произошел довольно курьезный момент, связанный со стартом военного призыва. Как выяснили журналисты «Фразы», местной жительнице принесли повестку, в которой в армию призывают ее 12-летнего сына.

«Дети в школе, решаю „досыпать“ — звонок в дверь. „Вам повестка, — говорит дворник. — Распишитесь“. Я в шоке, без очков, открываю — действительно бумажка, где я одним полуоткрытым глазом вижу имя среднего. Ребенку — только исполнилось 12 лет. Для того, чтобы повестка пришла ему — он, пожалуй, должен возглавить международный наркокартель», — пишет мама «призывника» на своей странице в Facebook.

Позже женщина написала, что, посетив военкомат, проблему решила довольно быстро и спокойно. Сотрудники военкомата нашли, где был «глюк».

Ранее «Фраза» сообщала, что на Ровенщине инвалида детства отправили служить, и он сразу же угодил в госпиталь.