Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»

В Сети появился новый, абсолютно уникальный украинский телеграм-канал «Адекватный конспиролог». Как выяснили журналисты «Фразы», на канале собирается только адекватная информация, посвященная тайным обществам и конспирологии.

Здесь можно найти:

- новости на тему заговоров и деятельности тайных обществ (масонство, тамплиеры и др), как в Украине, так и за рубежом,

- реальные фотографии и досье действующих масонов,

- тематические аналитические выкладки,

- ссылки на тематические книги, фильмы и сайты.

Здесь вы точно не найдете: инопланетян, рептилоидов и остального бреда.