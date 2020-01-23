В Киеве женщина ударила себя в живот подаренным ножом

В ночь с 22 на 23 января на столичном жилмассиве Виноградарь произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там в многоэтажном доме, расположенном на проспекте Правды, нетрезвая женщина зачем-то нанесла себе ножевое ранение.

Как передает «Информатор», подоспевшие на вызов медики госпитализировали пострадавшую в больницу с колото-резанной раной брюшной стенки.

В свою очередь, правоохранители выяснили, что в ту роковую ночь женщина была в квартире не одна ‒ к ней в гости пришла подруга и подарила кухонный нож.

По словам подруги, по неизвестной причине хозяйка внезапно схватила этот нож и ударила им себя в живот.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Другие детали инцидента устанавливаются.

Как писала «Фраза», в Киеве мужчина прямо на остановке пытался совершить самоубийство.

Также сообщалось, что на Оболони окровавленная девушка с ножом в руках намеревалась совершить непоправимое.