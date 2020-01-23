На Житомирщине молодой киевлянин на Jaguar устроил смертельное ДТП

В среду вечером, 22 января, в Олевском районе Житомирской области произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там в селе Каменец автомобиль Jaguar, которым управлял 27-летний житель Киева, на скорости врезался в отбойник.

Как передает пресс-служба областной полиции, в результате аварии пассажир иномарки ‒ 32-летний киевлянин ‒ получил тяжелые травмы и скончался до приезда «скорой помощи».

На месте трагедии также работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии выясняются. За совершение ДТП со смертельным исходом горе-водителю грозит уголовная ответственность.

Как писала «Фраза», под Киевом «Газель» протаранила неуправляемый Opel ‒ есть жертвы.

Ранее на Днепропетровщине молодая женщина устроила «лобовое» смертельное ДТП.