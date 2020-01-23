Зеленский неприято удивил организаторов Форума памяти Холокоста

В израильском мемориальном комплексе Яд ва-Шем отреагировали на решение президента Украины Владимира Зеленского и украинской делегации уступить свои места выжившим во время Холокоста. Как выяснили журналисты «Фразы», у организаторов мероприятия подобный «демарш» вызвал недоумение.

Как передает Jerusalem Post, в частности, представители Яд ва-Шем отметили, что после решения Зеленского, договариваться о том, чтобы привести пожилых выживших на церемонию, было все равно уже слишком поздно.

«Досадно, что он решил сделать такой шаг на мероприятии под знаменем памяти о Холокосте и борьбе с антисемитизмом», ‒ подчеркнули организаторы форума, добавив, что «президенту объяснили, что мы дали согласие на присутствие выживших, которые обратились к нам в последние дни».

В свою очередь, издание The Times Of Israel отмечает, что на форуме только 30 из 800 мест были отведены для жертв Холокоста. Позднее представитель Яд ва-Шем заявил, что ожидается «около 100 выживших».

Также организаторы отмечали, что форум памяти является скорее собранием международных лидеров, т. к. в Израиле проживают около 100 000 людей, которые пережили Холокост, поэтому на мероприятие невозможно пригласить даже часть из них.

Как писала «Фраза», в родном городе Зеленского осквернили памятник жертвам Холокоста.

Ранее сообщалось, что министр обороны Польши возложил ответственность за Холокост... на СССР.