Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Зеленский неприято удивил организаторов Форума памяти Холокоста

Зеленский неприято удивил организаторов Форума памяти Холокоста

В израильском мемориальном комплексе Яд ва-Шем отреагировали на решение президента Украины Владимира Зеленского и украинской делегации уступить свои места выжившим во время Холокоста. Как выяснили журналисты «Фразы», у организаторов мероприятия подобный «демарш» вызвал недоумение.

Как передает Jerusalem Post, в частности, представители Яд ва-Шем отметили, что после решения Зеленского, договариваться о том, чтобы привести пожилых выживших на церемонию, было все равно уже слишком поздно.

«Досадно, что он решил сделать такой шаг на мероприятии под знаменем памяти о Холокосте и борьбе с антисемитизмом», ‒ подчеркнули организаторы форума, добавив, что «президенту объяснили, что мы дали согласие на присутствие выживших, которые обратились к нам в последние дни».

В свою очередь, издание The Times Of Israel отмечает, что на форуме только 30 из 800 мест были отведены для жертв Холокоста. Позднее представитель Яд ва-Шем заявил, что ожидается «около 100 выживших».

Также организаторы отмечали, что форум памяти является скорее собранием международных лидеров, т. к. в Израиле проживают около 100 000 людей, которые пережили Холокост, поэтому на мероприятие невозможно пригласить даже часть из них.

Как писала «Фраза», в родном городе Зеленского осквернили памятник жертвам Холокоста.

Ранее сообщалось, что министр обороны Польши возложил ответственность за Холокост... на СССР.

Тэги: общество, мир, Холокост, Израиль, скандал, политика, Президент Украины, траур, Владимир Зеленский, новости Украины

Комментарии

Статьи

23.01.20 09:09

Сети Ариадны на Восточной войне

Автор: Андрей Подволоцкий

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
21.01.20 09:15

Откуда и почему в Украину едут туристы

Автор: Сергей Кириченко

Дайджест

Руслaн Жмудский, Холтек Укрaинa, Микитaсь и Недашковский — коррупционный скандaл на миллиарды: старая власть и криминал захватывают атомную энергетику Украины
23.01.20 00:06

Руслaн Жмудский, Холтек Укрaинa, Микитaсь и Недашковский — коррупционный скандaл на миллиарды: старая власть и криминал захватывают атомную энергетику Украины

Автор: First Truth&Transparency Committee

Выбор редакции
Характер женщины можно определить по позе, в которой она сидит
Характер женщины можно определить по позе, в которой она сидит
Характер женщины можно определить по позе, в которой она сидит
Характер женщины можно определить по позе, в которой она сидит
В Киеве учредили новую масонскую ложу
В Киеве учредили новую масонскую ложу
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 23 января 2020 года

Главные новости за 23 января 2020 года
23.01.20 18:59
636
Последние новости
23.01.20 21:10

В Днепре Mercedes врезался в толпу пешеходов
23.01.20 20:43

В Киеве женщина ударила себя в живот подаренным ножом
23.01.20 20:01

На Житомирщине молодой киевлянин на Jaguar устроил смертельное ДТП
23.01.20 19:33

Зеленский неприято удивил организаторов Форума памяти Холокоста
23.01.20 18:59

Главные новости за 23 января 2020 года
23.01.20 17:30

В РПЦ увидели, что Филарет признал: Фанар углубил раскол в Украине
23.01.20 16:48

Появился хитрый компьютерный вирус, который почти нереально удалить
Фото и Видео
В Днепре Mercedes врезался в толпу пешеходов
В Днепре Mercedes врезался в толпу пешеходов
В Днепре Mercedes врезался в толпу пешеходов
В Днепре Mercedes врезался в толпу пешеходов
В США, врезавшись в забор, разбился самолет – есть погибшие
В США, врезавшись в забор, разбился самолет – есть погибшие
Кива пытался ударить прохожего за то, что тот снимал его на камеру
Кива пытался ударить прохожего за то, что тот снимал его на камеру
«Симпсоны» предсказали смертельный азиатский коронавирус
«Симпсоны» предсказали смертельный азиатский коронавирус
Под Киевом люди выпали из маршрутки. Водитель даже ничего не заметил
Под Киевом люди выпали из маршрутки. Водитель даже ничего не заметил
Макрон едва не подрался с израильскими полицейскими
Макрон едва не подрался с израильскими полицейскими
Кива грозился отрезать голову ветерану АТО. Стали известны подробности драки
Кива грозился отрезать голову ветерану АТО. Стали известны подробности драки
Под Киевом произошел гигантский пожар
Под Киевом произошел гигантский пожар
Путин сально подшутил над россиянкой
Путин сально подшутил над россиянкой
Ночью в Киеве сожгли маршрутку
Ночью в Киеве сожгли маршрутку
fraza.ua
Новости блогосферы
15.01.20 20:07

Униат Кипиани пошел по стопам коммунистов: призывает уничтожать православные храмы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело
18.12.19 10:21

Владимир Зеленский - карикатурная версия Порошенко

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.