Главные новости за 23 января 2020 года

Кива грозился отрезать голову ветерану АТО. Стали известны подробности драки. Участник драки, которая произошла накануне, 22 января, с народным депутатом от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильей Кивой в столичном ресторане, ветеран АТО Михаил Майман, рассказал свою версию произошедшего. Он давно знаком с Кивой. По словам Маймана, в ресторан он пришел на встречу со своим другом, который там находился с дочерью. Там же присутствовал и нардеп, который сидел спиной в метре от них.

Кива пытался ударить прохожего за то, что тот снимал его на камеру. Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива угодил в очередной скандал. Он на улице попытался ударить прохожего. На ролике, опубликованном в группе Oceannews в Facebook, видно, что прохожий начал снимать Киву на камеру. Заметив это, народный избранник подошел к мужчине, сказал, что тот хочет «войти в конфликт с Кивой и показать, какой он смелый», после чего попытался ударить прохожего.

Под Киевом люди выпали из маршрутки. Водитель даже ничего не заметил. В среду, 22 января, в городе Буча (Киевская область) произошло ЧП: двое пассажиров выпали из маршрутки в тот момент, когда пытались выйти, а водитель начал ехать. Об этом в Facebook пишут свидетели происшествия. Как сообщается, пострадавшие, зайдя в маршрутку, поняли, что сели не в тот автобус, и решили сразу же выйти. Однако водитель, не дождавшись, пока пассажиры покинут транспортное средство, и не убедившись в их безопасности, начал движение ,в результате чего мужчина и женщина упали на землю.

Со следующей недели в Украине резко испортится погода. Уже со следующей недели в Украине испортится погода. Такой прогноз дали в Гидрометцентре на понедельник, 27 января. Синоптики обещают осадки по всей территории страны. Ожидаются мокрый снег и дождь. Днем будет до 2-6 тепла, а ночью до 2 мороза.

Число жертв китайского коронавируса уже пошло на десятки. От китайского коронавируса продолжают умирать люди. Стало известно о новых жертвах. Напомним, что вспышка загадочной болезни была зафиксирована еще в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань провинции Хубей. Многие больные были продавцами или покупателями на рынке морепродуктов. Новый вирус назвали 2019-nCoV.

Китайцы научились бороться с опасным коронавирусом. Специалисты Уханьского университета протестировали успешный метод лечения пациента, который заболел опасным коронавирусом 2019-nCoV. 53-летнего мужчину удалось вылечить при помощи экстракорпоральной оксигенации. Медики, в частности, пришли к выводу, что вылечить пневмонию нового типа помогает интенсивное насыщение крови кислородом.

«Симпсоны» предсказали смертельный азиатский коронавирус. В популярном американском мультсериале «Симпсоны» нашли предсказание о смертельном китайском коронавирусе. Речь идет о 21 серии четвертого сезона «Симпсонов» под названием «Оковы Мардж». В эпизоде, на который обратили внимание пользователи Twitter, вирус попадает в США через посылку, которая, впрочем, пришла в Спрингфилд не из Китая, а из Японии. «Не совсем точно, но „Симпсоны“, что, снова предсказали вспышку смертельного вируса?» — написал пользователь с ником @meggitt95.