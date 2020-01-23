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Главные новости за 23 января 2020 года

Главные новости за 23 января 2020 года

Кива грозился отрезать голову ветерану АТО. Стали известны подробности драки. Участник драки, которая произошла накануне, 22 января, с народным депутатом от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильей Кивой в столичном ресторане, ветеран АТО Михаил Майман, рассказал свою версию произошедшего. Он давно знаком с Кивой. По словам Маймана, в ресторан он пришел на встречу со своим другом, который там находился с дочерью. Там же присутствовал и нардеп, который сидел спиной в метре от них.

Кива пытался ударить прохожего за то, что тот снимал его на камеру. Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива угодил в очередной скандал. Он на улице попытался ударить прохожего. На ролике, опубликованном в группе Oceannews в Facebook, видно, что прохожий начал снимать Киву на камеру. Заметив это, народный избранник подошел к мужчине, сказал, что тот хочет «войти в конфликт с Кивой и показать, какой он смелый», после чего попытался ударить прохожего.

Под Киевом люди выпали из маршрутки. Водитель даже ничего не заметил. В среду, 22 января, в городе Буча (Киевская область) произошло ЧП: двое пассажиров выпали из маршрутки в тот момент, когда пытались выйти, а водитель начал ехать. Об этом в Facebook пишут свидетели происшествия. Как сообщается, пострадавшие, зайдя в маршрутку, поняли, что сели не в тот автобус, и решили сразу же выйти. Однако водитель, не дождавшись, пока пассажиры покинут транспортное средство, и не убедившись в их безопасности, начал движение ,в результате чего мужчина и женщина упали на землю.

Со следующей недели в Украине резко испортится погода. Уже со следующей недели в Украине испортится погода. Такой прогноз дали в Гидрометцентре на понедельник, 27 января. Синоптики обещают осадки по всей территории страны. Ожидаются мокрый снег и дождь. Днем будет до 2-6 тепла, а ночью до 2 мороза.

Число жертв китайского коронавируса уже пошло на десятки. От китайского коронавируса продолжают умирать люди. Стало известно о новых жертвах. Напомним, что вспышка загадочной болезни была зафиксирована еще в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань провинции Хубей. Многие больные были продавцами или покупателями на рынке морепродуктов. Новый вирус назвали 2019-nCoV.

Китайцы научились бороться с опасным коронавирусом. Специалисты Уханьского университета протестировали успешный метод лечения пациента, который заболел опасным коронавирусом 2019-nCoV. 53-летнего мужчину удалось вылечить при помощи экстракорпоральной оксигенации. Медики, в частности, пришли к выводу, что вылечить пневмонию нового типа помогает интенсивное насыщение крови кислородом.

«Симпсоны» предсказали смертельный азиатский коронавирус. В популярном американском мультсериале «Симпсоны» нашли предсказание о смертельном китайском коронавирусе. Речь идет о 21 серии четвертого сезона «Симпсонов» под названием «Оковы Мардж». В эпизоде, на который обратили внимание пользователи Twitter, вирус попадает в США через посылку, которая, впрочем, пришла в Спрингфилд не из Китая, а из Японии. «Не совсем точно, но „Симпсоны“, что, снова предсказали вспышку смертельного вируса?» — написал пользователь с ником @meggitt95.

Тэги: новости Украины, общество, Киев, Киевская область, маршрутка, Илья Кива, политика, вирус, мир, Китай, здоровье

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