Китайцы научились бороться с опасным коронавирусом

Специалисты Уханьского университета протестировали успешный метод лечения пациента, который заболел опасным коронавирусом 2019-nCoV. Как выяснили журналисты «Фразы», 53-летнего мужчину удалось вылечить при помощи экстракорпоральной оксигенации.

Медики, в частности, пришли к выводу, что вылечить пневмонию нового типа помогает интенсивное насыщение крови кислородом, сообщает «Страна».

По последним данным жертвами пневмонии нового типа в Китае стали 17 человек, число заболевших превысило 570 человек.

На карантин из-за вируса закрыты сразу несколько китайских городов.

Как писала «Фраза», китайский коронавирус стремительно распространяется по всей планете. Стало известно о новых жертвах.

В популярном американском мультсериале «Симпсоны» нашли предсказание о смертельном китайском коронавирусе.