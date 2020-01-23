«Хочет пилить бюджет»: в Раде подловили «слугу» за скандальной перепиской, – СМИ

В сети появились фото переписки якобы народного депутата Украины от партии «Слуга народа» Павла Павлиша и заместителя министра здравоохранения Украины Андрея Семиволоса. Как сообщают «Комментарии», фото переписки опубликовала «Открытая Украина».

Так, человек под именем Андрей Семиволос отмечает в переписке, что некий Миша намерен «в наглую делить бюджет». Издание предполагает, что имеется в виду нардеп, глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, являющийся также основателем клиники «Борис». В свою очередь, якобы Павлиш советует Семиволосу не выполнять «бредовые команды» и «включать дурака». На что Семиволос ему отвечает: «если хочу усидеть в кресле» — нужно выполнять.

Как напоминает издание, ранее в СМИ уже появилась информация о том, что якобы нардеп Павлиш во время обсуждения вопроса рынка земли рассматривал в сессионной зале полуголые женские ягодицы.

Ранее портал «Комментарии» сообщал, что нардеп Елизовета Ясько заявила о том, что ей не нравятся «прицелы» фотокамер во время работы депутатов в парламенте. На комментарий журналиста о том, что подобная «слежка» помогала предупредить какие-то незаконные действия парламентариев, Ясько ответила, что это «личная ответственность каждого».