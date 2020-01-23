Драбинко с главой УГКЦ будут молиться о единстве христиан

Митрополит Православной Церкви Украины Александр (Драбинко) примет участие в молебне в столичном греко-католическом храме вместе с главой УГКЦ Святославом (Шевчуком) и представителями протестантских конфессий. Как выяснили журналисты «Фразы», молиться будут о единстве христиан.

Как сообщается на официальном сайте УГКЦ, молебен состоится 26 января.

Мероприятие пройдет в рамках «Недели молитв о единстве христиан», ежегодно проводимой Римо-Католической Церковью по всему миру.

После совместной молитвы иерарх ПЦУ обратится к присутствующим со словом о необходимости милосердия.

Ранее «Фраза» сообщала, что Драбинко подарил епископу УГКЦ панагию Митрополита Владимира (Сабодана)