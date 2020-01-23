Появился хитрый компьютерный вирус, который почти нереально удалить

В интернете появился новый опасный компьютерный вирус. Как выяснили журналисты «Фразы», об особенностях «трояна» Android.Xiny.5261 поведали эксперты компании Doctor Web.

Специалисты по компьютерным вирусами заявили, что новую «заразу» очень сложно удалить.

«Троян» атакует ОС Android и работает со старыми версиями Android, в том числе и с 5.1, которую имеет четверть пользователей.

Эксперты предупреждают, что данный вирус проникает в смартфон через сайты с Android-приложениями и официальный магазин Google Play.

Сообщается следующее: «Зловредная программа устанавливает на устройства произвольные платные приложения без разрешения пользователя. Кроме того, вирус может устанавливать и другой вредоносный софт».

Также отмечается, что «участие в партнерских программах, которые платят за установкуэто один из основных источников дохода для создателей данного вируса».

Удалить вирус можно лишь одним способом – нужно полностью переустановить операционную систему.

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