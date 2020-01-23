ОГА не сумели потратить почти 1,5 млрд на ремонт дорог, – советник премьера Голик

Неиспользованный облгосадминистрациями остаток Дорожного Фонда за 2019 год составил 1,476 млрд грн. Об этом сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик, выложив в Facebook итоговую презентацию об использовании денег, выделенных ОГА на ремонт дорог.

«Это очень много. 1,476 млрд грн до дорог не дошли», — отметил Голик.

Лучшими областями по максимальному использованию Дорожного Фонда стали Сумская, Хмельницкая и Харьковская.

Худшие — Черновецкая (не использовано 39% или 90 млн); Кировоградская (не использовано 34,55% или 164 млн грн) и Житомирская (не использовано 24,4% или 189 млн грн).

Отдельно Голик отметил лидеров по проведению капитального ремонта дорог. Ими стали город Киев, Днепропетровская и Ивано-Франковская ОГА. «Как только вы видите капитальный ремонт, это означает, что ОГА все спланировала заранее, прошла все процедуры и ее деятельность носит прогнозируемый характер», — подчеркнул советник премьера.

Он также добавил, что «смешной» выглядит скорость траты денег Дорожного Фонда в декабре. Так, в последний месяц года было потрачено 15% всего Дорожного Фонда или 2,3 млрд грн.

«Много вы видели дорожных работ в декабре?... Да, безусловно, есть вариант, что в декабре опомнились и начали закрывать все акты выполненных работ, накопившиеся в течении года. Странный вариант. Возникает вопрос почему при наличии денег в течении всего года документы не оформлялись весь год. При таком варианте, это банальное отсутствие менеджмента и не создание нормальных условий для бизнеса, вынужденного месяцами ждать пока ОГА примет у него давно выполненные работы», — уверен Голик.

35% Дорожного Фонда идут именно на ОГА на ремонт и содержание областных и сельских дорог, еще до 20% может быть использовано на ремонт дорог внутри населенных пунктов.

В 2019-м году в рамках Дорожного Фонда ОГА получили 14,6 млрд грн. В 2020-м году эта сумма будет 22 млрд грн.