В Днепре из-за взрыва петарды погибла девушка

Во вторник, 21 января, в Днепре в результате взрыва в многоэтажке пострадали мужчина и молодая девушка. Как выяснили журналисты «Фразы», сегодня девушка скончалась в больнице.

Эпицентр взрыва находился на балконе второго этажа, а мощность была такой, что ударной волной вынесло стекла в соседних квартирах, сообщают «Факты».

32-летний хозяин квартиры по каким-то причинам решил проигнорировать элементарные правила безопасности при развлечении с петардами. Опасные «игрушки» были подожжены сразу все скопом на балконе.

«Пиротехнику» взрывом повредило руку по локоть, и конечность пришлось ампутировать. А девушка получила открытую травму черепа.

Сегодня, 23 января, стало известно, что пострадавшая 17-летняя девушка скончалась в областной больнице им. Мечникова, сообщает УНИАН.

«Крайне тяжелое состояние, кома III степени, искусственная вентиляция легких и сверхвысокие дозы препаратов, поддерживающих артериальное давление. Взрывная черепно-мозговая травма, перелом костей свода и основания черепа, металлические обломки повредили жизненно важные участки мозга. Травма не совместима с жизнью», — сообщил заместитель главного врача больницы Александр Толубаев.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Харьковщине в руках у школьника взорвалась петарда. В результате — ему пришлось удалить палец.