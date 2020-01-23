Из-за картельного сговора на табачном рынке государство и местные бюджеты недополучают колоссальные суммы, – депутат Холодов

Из-за картельного сговора на рынке теряют все: государство и местные бюджеты недополучают колоссальные суммы налогов, речь идет о сотнях миллионов гривен, официальная розница — прибыли и рабочие места, оптовики не могут развивать этот сегмент. Все эти данные есть в открытом доступе — в решении Антимонопольного комитета, которое было принято в октябре 2019 года. Как сообщает «Цензор» со ссылкой на Gazeta.ua, об этом в интервью изданию Гордон рассказал народный депутат от «Слуги народа», заместитель главы финансового комитета парламента Андрей Холодов.

Также он заявил, что не сомневается в политической воле президента и поддерживает его позицию по демонополизации отраслей, в том числе табачной, так как из-за монополии страдают обычные граждане. «Они оплачивают существование монополий из своего кармана — например, в одной пачке сигарет за 40 гривен стоимость монополии — 3 гривны. Умножьте это на 365 дней в году и на количество курильщиков в Украине». Однако, прошло 2,5 месяца с момента встречи президента Владимира Зеленского с представителями табачных компаний-производителей, но решение главного вопроса — создания равных условий на рынке для всех участников нет.

«Производители тогда пообещали, что монополии на рынке скоро не будет — но слово не сдержали. Вместо этого начались политические игры вокруг подписания какого-то Меморандума о путях развития табачной отрасли в Украине», — пишет на своей странице в ФБ Холодов.

Далее, он отмечает, что компании, которые решением Антимонопольного комитета (от 10.10.2019 № 697-р) признаны участниками картельного сговора, получили возможность использовать этот Меморандум для защиты в судах и оспаривать штраф в 6,5 млрд грн. Да еще и смогли заставить власть нанести удар по ее же собственному имиджу. Больше никаких результатов рынку этот Меморандум пока не дал. Точно также, по его мнению, нет выхода из конфликта между монополистами с одной стороны и розничной торговлей — с другой.

«Сначала проблему пытались решить путем внесения поправки № 8 к законопроекту 1049, которая устанавливала единые торговые наценки для опта — 7% и 13% — для розницы. Законопроект поддержан парламентом. По словам производителей, это — „нерыночный метод“. Но на самом деле такая риторика — просто защита удобной для них монополии. И даже если будет политическая воля отменить поправку № 8, то такое решение можно будет принимать только ПОСЛЕ реальной ликвидации монополии на рынке».

Кроме вопросов, в которых были заинтересованы производители, Меморандум содержит нормы, которые противоречат решениям Антимонопольного Комитета, считает Холодов. Выходом из создавшейся ситуации политик считает необходимость твердо придерживаться и выполнять требования антимонопольного законодательства, реально, а не на словах выполнить Решения и Рекомендации Антимонопольного Комитета и обеспечить выполнение указаний президента о создании равных для всех участников условий на рынке табака. Только тогда мы сможем считать, что табачная отрасль выполняет взятые на себя обязательства.

Отвечая на вопрос журналистов о пресловутой поправке в законопроект № 1049, после принятия которой в СМИ начались скандалы вокруг его фамилии, Холодов сообщил, что его коллега по комитету ВР Александр Дубинский подал предложение о том, чтобы законодательно разделить маржу между оптовиком и розницей, чтобы все зарабатывали одинаково. В ответ табачное лобби устроило скандал на полстраны, угрожали закрывать фабрики, увольнять рабочих и так далее.

«Это был просто шантаж. Более того, невероятным образом правка Дубинского № 8 к законопроекту № 1049 стала „правкой Холодова“, а затем зажила своей медийной жизнью и стала мемом», — рассказал депутат.

Также он отверг свою причастность к инициативе о четырехкратном повышении акциза на табак для нагревания для систем IQOS и GLO. Хотя считает, что повышение стоимости любых табачных изделий будет способствовать оздоровлению молодых людей.

Что же касается нападок СМИ по различным поводам, то депутат связывает их исключительно со своей политической карьерой, а не с фактами и расследованиями: «Вот я стал народным депутатом, и меня уже атакуют со всех сторон, обвиняют в том, чего я не делал, пытаются дискредитировать». Также Холодов допускает, что атака на него могла быть связана не только с табачным рынком, но и с креслом главы КГГА, которое, как считают некоторые СМИ и эксперты, Холодов может занять после местных выборов этого года.