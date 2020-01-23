Российский медик назвал ожирение «заразным»

Ожирение назвали «заразным». Как выяснили журналисты «Фразы», сделал это директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии (Россия) Михаил Гинзбург.

Как цитируют его местные СМИ, возможны случаи «социального заражения» ожирением.

По его словам, основными причинами этой болезни являются малая физическая активность и низкая культура питания.

Медик сказал: «Человеку свойственно так называемое подражательное поведение». Врач заявил, что «зачастую человек подражает и хорошему, и плохому поведению, чем человек менее по-взрослому организован, тем он скорее склонен подражать своему окружению».

Как считает специалист, такое поведение встречается в офисах, «где приняты застолья». По его словам, «человек не может отказаться от совместного времяпрепровождения и за компанию ест со всеми, в результате получая лишние килограммы».

Также врач говорит, что «заразиться» ожирением можно от своего супруга или супруги.

Он поведал: «Мы очень часто видим нарастание веса у мужчин, у которых беременеет жена. Казалось бы, для нее естественно набирать вес, но почему-то набирает вес и мужчина. Я такие случаи видел. Это происходит из-за того, что мужчина ограничивает свою активность, больше времени проводит дома, больше ест со вкусом и удовольствием».

Как писала «Фраза», ученые доказали, что ожирение провоцирует онкологию.

Ранее американцы развенчали главный миф об ожирении.