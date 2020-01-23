Число жертв китайского коронавируса уже пошло на десятки

От китайского коронавируса продолжают умирать люди. Как выяснили журналисты «Фразы», стало известно о новых жертвах.

Напомним, что вспышка загадочной болезни была зафиксирована еще в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань провинции Хубей. Многие больные были продавцами или покупателями на рынке морепродуктов.

Новый вирус назвали 2019-nCoV.

По последним данным властей Китая, жертвами болезни стали уже семнадцать человек, а число заболевших выросло до 571 людей.

Отмечается, что большинство зараженных – люди пожилого возраста.

Под наблюдением врачей находятся 4928 человек, которые имели контакты с больными.

Сообщается, что вирус уже распространился в двадцати пяти провинциях и городах Китая. Кроме этого, в тринадцати провинциях зафиксированы 257 эпизодов с подозрением на 2019-nCoV.

Уже официально известно, что трех нашли в Таиланде, по одному случаю вируса выявлено в Гонконге, Макао, США, Японии, Южной Корее и на Тайване.

Как писала «Фраза», китайский коронавирус стремительно распространяется по всей планете. Стало известно о новых жертвах.