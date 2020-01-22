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Ученые приблизились к разгадке тайны болезни Стивена Хокинга

Ученые приблизились к разгадке тайны болезни Стивена Хокинга

Ученые приблизились к разгадке тайны бокового амиотрофического склероза («болезни Стивена Хокинга») ‒ заболевания, которое считается неизлечимым и абсолютно смертельным. Как выяснили журналисты «Фразы», о громком успехе заявили исследователи из Мальтийского университета.

Как передает «360º», после серии экспериментов с плодовыми мушками, ученым удалось выявить фермент Gemin3, который представляет собой своеобразный «мост» из молекул, связывающих гены.

В свою очередь, воздействие на этот фермент влияло на работу генов, мутация которых и вызывает данное заболевание.

По словам исследователей, манипулируя Gemin3, можно свести к минимуму симптомы БАС, что в перспективы открывает пути к лечению заболевания.

«Генетика вносит значительный вклад в развитие БАС, и мы были озадачены разнообразием функции генов, ассоциированных с болезнью», ‒ пояснил глава исследовательской группы Рубен Коучи.

Как известно, БАС был открыт в 1869 году французским неврологом Жан-Мартеном Шарко. Он описал прогрессирующую мышечную атрофию, которая в конце концов заканчивается смертью из-за дыхательной недостаточности. В истории известны только два примера, когда люди с таким заболеванием доживали до старости ‒ это астрофизик Стивен Хокинг и гитарист-виртуоз Джейсон Беккер.

Как писала «Фраза», американские ученые научились лечить болезнь, от которой страдал Стивен Хокинг.

Также сообщалось, что незадолго до смерти Хокинга ученые зафиксировали три мощнейших импульса из космоса.

Тэги: ученые, здоровье, Стивен Хокинг, лечение, заболевание, болезнь, исследователи, Мальта, ЕС, общество, наука, медицина, мир

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