Ученые приблизились к разгадке тайны болезни Стивена Хокинга

Ученые приблизились к разгадке тайны бокового амиотрофического склероза («болезни Стивена Хокинга») ‒ заболевания, которое считается неизлечимым и абсолютно смертельным. Как выяснили журналисты «Фразы», о громком успехе заявили исследователи из Мальтийского университета.

Как передает «360º», после серии экспериментов с плодовыми мушками, ученым удалось выявить фермент Gemin3, который представляет собой своеобразный «мост» из молекул, связывающих гены.

В свою очередь, воздействие на этот фермент влияло на работу генов, мутация которых и вызывает данное заболевание.

По словам исследователей, манипулируя Gemin3, можно свести к минимуму симптомы БАС, что в перспективы открывает пути к лечению заболевания.

«Генетика вносит значительный вклад в развитие БАС, и мы были озадачены разнообразием функции генов, ассоциированных с болезнью», ‒ пояснил глава исследовательской группы Рубен Коучи.

Как известно, БАС был открыт в 1869 году французским неврологом Жан-Мартеном Шарко. Он описал прогрессирующую мышечную атрофию, которая в конце концов заканчивается смертью из-за дыхательной недостаточности. В истории известны только два примера, когда люди с таким заболеванием доживали до старости ‒ это астрофизик Стивен Хокинг и гитарист-виртуоз Джейсон Беккер.

Как писала «Фраза», американские ученые научились лечить болезнь, от которой страдал Стивен Хокинг.

Также сообщалось, что незадолго до смерти Хокинга ученые зафиксировали три мощнейших импульса из космоса.