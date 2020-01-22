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Юраш может стать «министром по религии» – миллионы верующих УПЦ надеются, что Бородянский этого не допустит

Юраш может стать «министром по религии» – миллионы верующих УПЦ надеются, что Бородянский этого не допустит

Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы определила финалистов повторного конкурса на занятие должности председателя Государственной службы этнополитики и свободы совести. Как выяснили журналисты «Фразы», наибольшее количество баллов по результатам собеседования набрал Андрей Юраш, глава Департамента по делам религий и национальностей в бывшем Министерстве культуры, который открыто выступал против Украинской Православной Церкви.

Вместе Андреем Юрашем в финал прошли бывший председатель Государственного комитета по делам национальностей и религий Юрий Решетников, доцент Киево-Могилянской академии Елена Богдан и преподаватель Киевской духовной академии Украинской Православной Церкви Сергей Бортник.

Кроме того, стало известно об общем количестве баллов, которые получили финалисты:

Андрей Юраш — 9,57

Юрий Решетников — 9,29

Елена Богдан — 8,01

Сергей Бортник — 7,7.

Выводы комиссии являются рекомендательными.

Кандидатов ждет собеседование с министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским.

По ее результатам он должен предложить одного среди этих кандидатов и передать на голосование в Кабмин, который и определит победителя.
Миллионы верующих Украинской Православной Церкви надеются на взвешенное решение министра Владимира Бородянского о назначении на должность главы Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести кандидата, который не будет, злоупотребляя властью и служебным положением, ущемлять интересы и проводить дискриминационную политику в отношении Украинской Православной Церкви.

Ранее «Фраза» сообщала, что Юраша допросили по делу о преследовании священника УПЦ.

Тэги: общество, православие, УПЦ, новости Украины, Андрей Юраш

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