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Главные новости за 22 января 2020 года

Главные новости за 22 января 2020 года

Иран не хочет отдавать Украине «черные ящики» сбитого под Тегераном «Боинга». Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами, который недавно посетил Украину для обсуждения расследования крушения украинского «Боинга» МАУ под Тегераном, заявил, что «черные ящики» с авиалайнера должен остаться у иранских специалистов. При этом он добавил, что в случае возникновения проблем с расшифровкой иранская сторона будет просить помощь у других «вовлеченных сторон».

В Киеве автомобиль протаранил остановку общественного транспорта с людьми. На бульваре Перова, 25 в Киеве произошло страшное ДТП. Тут автомобиль Renault Logan буквально протаранил остановку общественного транспорта, где, несмотря на ранний час (около 6-30) уже были люди.

В Киеве раскрыта масштабная мошенническая схема с недвижимостью. В Киеве раскрыли масштабную мошенническую схему с недвижимостью. Жертвами аферистов стали десятки людей, которые планировали снять жилье.

В России сотни рыбаков «уплыли» в море на льдине. В российском Сахалине произошло ЧП. Тут три сотни рыбаков унесло в Охотское море на льдине.

Японский автогигант отозвал миллионы своих машин по всему миру. Японская автомобильная корпорация Toyota Motor Corp объявила о браке 3,4 миллионов своих авто. Машины будут отзывать по всему миру.

Китайский коронавирус стремительно распространяется по всей планете. Стало известно о новых жертвах. Число жертв китайского коронавируса продолжает расти. Скончались уже девять человек.

Тэги: общество, авиакатастрофа, Боинг, Россия, мир, ЧП, новости Украины

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