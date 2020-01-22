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Иран не хочет отдавать Украине «черные ящики» сбитого под Тегераном «Боинга»

Иран не хочет отдавать Украине «черные ящики» сбитого под Тегераном «Боинга»

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами, который недавно посетил Украину для обсуждения расследования крушения украинского «Боинга» МАУ под Тегераном, заявил, что «черные ящики» с авиалайнера должен остаться у иранских специалистов. Как выяснили журналисты «Фразы», при этом он добавил, что в случае возникновения проблем с расшифровкой иранская сторона будет просить помощь у других «вовлеченных сторон».

Эслами назвал бортовой самописец «неотъемлемой частью инцидента», и заявил, что поскольку авария произошла в Иране, то согласно приложению 13 Международной организации гражданской авиации, за расследование отвечает иранская Организация гражданской авиации, сообщает «Европейская правда».

При этом министр уточнил, что будет обращаться за помощью к специалистам других стран, но лишь в том случае, если у них самих возникнуть проблемы с расшифровкой информации.

Как писала «Фраза», 8 января в Иране разбился самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные украинские авиалинии», летевший рейсом PS 752 Тегеран — Киев.

В сети активно обсуждают информация о том, что самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ сбили иранские ПВО.

Также был опубликован список пассажиров разбившегося в Тегеране самолета МАУ.

Технический директор компании «Международные авиалинии Украины» Александр Шафиев заявил, что перед авиакатастрофой в Иране самолет авиакомпании МАУ, который осуществлял рейс Тегеран ‒ Киев, был исправен. В компании также исключают ошибку экипажа.

Кабинет министров Украины ввел временное ограничение на полеты в Иран.

Момент крушения самолета компании «Международные авиалинии Украины» попал на камеры наблюдения.

Позже появилось новое видео момента крушения украинского «Боинга» в Иране.

В СНБО назвали четыре основные версии крушения самолета.

Президент США Дональд Трамп сомневается, что причиной падения самолета могли быть технические неисправности.

9 января сразу несколько ведущих американских изданий и телеканалов (CBS News, Newsweek, CNN) сообщили о том, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана.

Президент Украины «Владимир Зеленский также не исключает, что украинский «Боинг» в Иране мог быть сбит ракетой.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко озвучил подробности последнего сеанса связи пилотов потерпевшего крушение Boeing-737 с сотрудниками Центра управления полетами.

Служба безопасности Украины рассматривала две приоритетные версии причин крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране — попадание ракеты и теракт.

В итоге руководство Ирана признало, что украинский самолет МАУ, который 8 января потерпел крушение под Тегераном, был случайно сбит ракетой.

Позже в интернете появилось видео, на котором якобы запечатлен момент поражения украинского Boeing 737-800 компании МАУ иранской ракетой.

Тэги: Украина, самолет, авиакатастрофа, Боинг, Иран, мир, политика

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