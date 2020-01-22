28 января популярные украинские телеканалы на спутнике будут закодированы

28 января 2020 года украинские каналы на спутнике будут законодованы. Как выяснили журналисты «Фразы», до следующего вторника их можно смотреть в свободном доступе через любую «тарелку». Но за неделю ситуация кардинально изменится.

Для «тарелки» нужен новый тюнер

В соответствии с требованиями законодательства и производителей фильмов и шоу, будет закодирован сигнал каналов 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНИАН ТВ, Бигуди, СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, Оце, Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм, Украина, НЛО TV, Индиго TV. Такие изменения давно назревали: практика бесплатного спутникового телевидения уже давно отошла в прошлое в мире, а кодирование сигнала — обязательная мера для его защиты.

Продолжать смотреть эти телеканалы через спутник можно, если приобрести новый тюнер. Заменять тарелку не нужно — она лишь принимает сигнал. Предназначенный для обработки сигнала тюнер — именно его нужно приобрести и установить — предварительные тюнеры, которыми зрители пользуются сейчас, не предназначенные для декодирования сигнала.

Если не менять тюнер, то через «спутник» нельзя будет смотреть 23 самые популярные украинские телеканалы.

Эфирное Т2, интернет и кабельное ТВ — без изменений

Для тех зрителей, которые смотрят ТВ через цифровую антенну Т2, ОТТ и IPTV, то есть через интернет или через кабельные сети, ничего не изменится.

Где купить новый тюнер

Чтобы и дальше смотреть украинские телеканалы через спутник, нужно приобрести тюнер с маркировкой «УТБ» и подключиться к одному из операторов спутникового телевидения — Viasat или XtraTV.

Тюнер с маркировкой «УТБ» — единственный сертифицированный и поддерживает кодировку Verimatrix. Обращайте на это внимание, когда будете покупать устройство. Купить тюнер можно в розничных сетях электроники и бытовой техники, в интернет-магазинах, у мастеров по подключению спутникового оборудования, а также у операторов спутникового телевидения Viasat или XtraTV.

Больше информации о подключении к спутниковому телевидению можно получить на сайтах и горячих линиях операторов спутникового телевидения: Viasat (https://viasat.ua/, 0800 502 096) и XtraTV (https://xtratv.com.ua/, 067759 57 59, 050759 57 59, 093 759 57 59).