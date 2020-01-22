В РПЦ надеются, что встреча глав Церквей состоится, даже если в ней примут участие не все Предстоятели

В Русской Православной Церкви надеются, что встреча глав Церквей состоится даже в том случае, если в ней примут участие не все Предстоятели. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев).

Об этом сообщают «РИА Новости».

«Насколько нам известно, предложение Патриарха Иерусалимского оценили положительно в ряде Поместных Церквей», — сказал митрополит Иларион.

Он отметил, что не все иерархи, Предстоятели которых признали ПЦУ, разделяют их мнение относительно «украинского вопроса».

«В православном мире митрополит Серафим (архиерей Элладской Церкви, — ред.) известен своей образованностью, глубиной взглядов и последовательностью позиции. В связи с последними деяниями Константинополя в Украине митрополит Серафим неоднократно высказывался публично, выражая их неприятие. Его подпись стоит под совместным письмом четырех иерархов Элладской Церкви от 29 ноября 2019 года Предстоятелям Поместных Православных Церквей.

В этом письме содержится призыв созвать по теме украинского раскола Всеправославный Собор, который ответил бы на вопрос: „Кому и каким образом была предоставлена автокефалия в Украине при полном пренебрежении к канонической Украинской Православной Церкви и с „восстановлением в священном достоинстве“ (представителей ПЦУ, — ред.)“», — сказал митрополит Иларион.

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ объяснили, почему не согласны с признанием Фанара «первым без равных».