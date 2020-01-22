В Киеве раскрыта масштабная мошенническая схема с недвижимостью

В Киеве раскрыли масштабную мошенническую схему с недвижимостью. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвами аферистов стали десятки людей, которые планировали снять жилье.

По словам начальника Печерского управления столичной полиции Андрея Дуброва, началось все с того, что дельцы сняли офис на улице Эспланадной. Там они наладили «работу», предлагая квартиры в аренду, но при этом не показывали клиентам сами квартиры, сообщает «Сегодня».

С клиентами подписывали договор, брали с них плату за первый и последний месяц. То есть, речь шла о суммах в 13-14 тысяч гривен с каждого человека. После этого клиенту предоставляли адрес и человек отправлялся в квартиру. Но адреса были нереальными.

По данным полиции, когда возмущенный клиент возвращался в офис, то ему показывали подписанный им договор, в котором было написано, что что это договор о предоставлении информационных услуг и не более. При этом в разговоре они предлагали людям квартиры в аренду.

«То есть, было совершено мошенничество. Расследуя это преступление, пришлось делать даже контрольную закупку такой услуги. Пришлось выделять необходимую сумму. В итоге преступление раскрыто, уже подписано более 30 подозрений фигуранткам. Кстати, как оказалось, эти девушки ранее занимались подобным в Харькове, откуда они родом», — рассказал полицейский.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киеве мошенник из киоска по обмену валют обманул столичную жительницу, забрав у нее более трех тысяч долларов. Деньги мошенник взял в качестве платы за «информационные услуги».