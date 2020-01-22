Японский автогигант отозвал миллионы своих машин по всему миру

Японская автомобильная корпорация Toyota Motor Corp объявила о браке 3,4 миллионов своих авто. Как выяснили журналисты «Фразы», машины будут отзывать по всему миру.

Как говорится в сообщении компании, причина проблемы – электронный сбой. Он может привести к тому, говорят японцы, что «подушки безопасности не будут раскрываться в авариях».

В таких авто «установлен электронный блок управления, который не имеет достаточной защиты от электрических помех, которые могут возникнуть при авариях, что и может привести к неправильной работе подушек безопасности».

Известно, что только из США отзовут 2,9 миллиона машин моделей Corolla 2011-2019 годов выпуска, Matrix 2011-2013 годов выпуска, Avalon 2012-2018 годов выпуска и Avalon Hybrid 2013-2018 годов выпуска.

В данных автомобилях обещают установить специальную защиту от помех.

Ранее «Фраза» писала о том, что произошло с украинским автопромом.