Китайский коронавирус стремительно распространяется по всей планете. Стало известно о новых жертвах

Число жертв китайского коронавируса продолжает расти. Как выяснили журналисты «Фразы», скончались уже девять человек.

Вспышка болезни была зафиксирована еще в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубей. Выяснилось, что многие больные были продавцами или покупателями на рынке морепродуктов.

Также, по данным Минздрава Китая, «выявлено 440 подтвержденных случаев заражения».

В то же время, как говорят в ВОЗ, коронавирус обнаружен уже в четырех странах: о двух случаях болезни известно в Таиланде, по одному заболевшему нашли в Японии и Корее.

Также, по данным СМИ, зараженный человек прилетел из Китая в США.

Новый вирус назвали 2019-nCoV.

Как писала «Фраза», смертоносный китайский вирус наступает: когда будет в Украине и что делать.