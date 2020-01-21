В Великобритании объяснили, почему «Тризуб» признали символом терроризма и экстремизма

В полиции Великобритании объяснили, почему украинский государственный символ ‒ трезубец ‒ внесли в пособие по экстремизму и терроризму. Как выяснили журналисты «Фразы», всему виной связи украинских праворадикалов с террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории Соединенного Королевства.

Как передает «Голос Америки», данное пособие является частью вспомогательных материалов, чтобы определить и понять знаки и символы, на которые могут наткнуться работники полиции, а также больниц или учебных заведений.

«К сожалению, крайне правые группы имеют за собой историю присваивания национальных символов как части их тождества, и в этом причина, почему некоторые национальные флаги и символы содержатся в нашем документе. Символ „трезубец“ включен в пособие из-за его использование группой, имеющей связи с „Национальным действием“ (National Action) — террористической группой, объявленной вне закона в Великобритании», ‒ рассказали в британской полиции.

Отмечается, что изображение украинского трезубца в пособии размещено в разделе «Татуировки». Изображение в пособии выглядит как фотография части человеческого тела с татуировкой в виде трезубца темного цвета.

«Это указатель, который никогда не был предназначен для общественности», ‒ подчеркнули в полиции.

Как писала «Фраза», в Великобритании официально поглумились над государственной символикой Украины.

Ранее сообщалось, что в Харькове молния поразила флаг Украины, а в США Евромайдан сравнили с восстанием диких животных.