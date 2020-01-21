В Москве нашли мертвой родственницу Никиты Хрущева

В Москве обнаружили мертвой Галину Шумову, которая являлась невесткой Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Как выяснили журналисты «Фразы», о смерти 85-летней женщины сообщил внук Генсека Илья.

Как передает «Вечерняя Москва», Галина Шумова скончалась 18 января, в собственной квартире, расположенной в доме № 18 на Ломоносовском проспекте.

«Ей было очень много лет, она болела. Возраст... Плохо ходила», ‒ рассказал Илья Хрущев.

Как известно, Галина Шумова была женой Сергея Хрущева, сына Никиты Хрущева от третьего брака (с Ниной Кухарчук). Долгое время супруги проживали в США, но позднее Шумова вернулась в Россию.

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