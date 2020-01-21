Под Киевом убили мужчину, который заявился в гости с напильником

В селе Сычевка Вышгородского района Киевской области произошло резонансное преступление. Как выяснили журналисты «Фразы», там во дворе частного дома забили до смерти непрошенного гостя.

Как передает пресс-служба областной полиции, погибший оказался участником застолья, которое организовал хозяин домовладения. Во время распития спиртных напитков между ними возник конфликт, и хозяи выгнал его из дома вместе с женой.

Сообщается, что через некоторое время 34-летний друг хозяина домовладения увидел, что мужчина вернулся назад, но уже без жены и с напильником в руках. Между ними вспыхнула драка, во время которой непрошенный гость получил тяжелые травмы и скончался до приезда «скорой помощи».

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. За содеянное злоумышленнику грозит длительное лишение свободы.

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