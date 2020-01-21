Главные новости за 21 января 2020 года

В Давосе стартует Всемирный экономический форум. Зеленский отправился с внушительной группой поддержки. Сегодня, 21 января, в Давосе стартует Всемирный экономический форум, в котором, в том числе, примет участие президент Украины Владимир Зеленский, а также 17 парламентариев от партии «Слуга народа». По словам спикера ВРУ Дмитрия Разумкова, поездка депутатов не будет оплачиваться из госбюджета. На форум приедут почти 3000 лидеров из 117 стран, включая руководителей 53 стран и правительств. Среди них, в частности, президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский, президент РФ Владимир Путин.

«Украинский „Боинг“ в Тегеране был сбит двумя ракетами», — отчет Ирана. Самолет Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ, который потерпел крушение под Тегераном 8 января 2020 года, был сбит двумя ракетами класса «земля-воздух» ближнего радиуса действия Тор-М1 через три минуты после взлета. Об этом говорится во втором предварительном отчете о расследовании Организации гражданской авиации Ирана. Как говорится в отчете, самолет вылетел из Тегерана в 6:12 утра по местному времени и потерял связь с авиадиспетчерами на высоте 8100 футов (почти 2469 метров). Самолет исчез с экранов радаров вторичного наблюдения в 6:15 и с радаров первичного наблюдения в 6:18.

Жителей Киева начали пугать эпидемией гриппа. Киев может захлестнуть эпидемия гриппа и ОРВИ. Тревожные цифры представили в КГГА. Так, как заявил первый заместитель председателя столичной мэрии Николай Поворозник, с начала 2020 года число больных в городе выросло сразу на 35,2%.

Министр образования пожаловалась, что на свою зарплату не сможет содержать ребенка. Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что ее заработной платы, которая составляет 36 тысяч гривен, не хватит на ребенка, если она его родит. Об этом она заявила в интервью «Интерфакс-Украина». Новосад, в частности, рассказала, что сейчас зарплаты ей хватает (хоть она и меньше, чем была на предыдущем месте работы), но в долгосрочной перспективе ее будет уже не достаточно.

Украинцам пообещали весеннюю погоду на ближайшие выходные. В ближайшие выходные, 25-26 января, в Украине будет по-весеннему тепло. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. Синоптики говорят, что снегопады отступят — будет сухо и малооблачно. Во многих регионах ожидается солнечная погода. Днем температура воздуха поднимется до 4-9 тепла, а вот ночью ожидается до 3-6 мороза.

Китайский коронавирус «вырвался» за пределы страны. В мире назревает паника. Коронавирус, вспышка которого была зафиксирована еще в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань провинции Хубей, вырвался за пределы страны. Растет число его жертв. По данным китайских властей, в стране от коронавируса уже скончались шесть человек. Выяснилось, что многие больные были продавцами или покупателями на рынке морепродуктов.

В одном из городков на юге Италии дома продают... по евро за штуку. На необычный шаг пошли власти итальянской коммуны Бизачча, которая находится в регионе Кампания (провинция Авеллино). Купить дом в городке на юге страны можно всего за один евро. Всего тут проживают менее четырех тысяч человек. При этом местное население продолжает стремительно сокращаться, так как многие покидают городок.