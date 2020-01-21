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На Днепропетровщине живодер в подъезде многоэтажки перерезал шеи собакам

На Днепропетровщине живодер в подъезде многоэтажки перерезал шеи собакам

В Днепропетровской области в населенном пункте Терновка сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который в подъезде многоэтажки убил одного пса и ранил другого. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, правоохранители выехали на вызов жителей дома, которые заявили о том, что в доме на одном из этажей лают собаки. На месте происшествия полицейские увидели двух собак с перерезанными шеями. Одно животное удалось спасти.

Шкуродером оказался 49-летний житель дома, у которого изъяли нож, которым тот убил пса.

Следователем по согласованию с местной прокуратурой открыто уголовное производство.

Продолжается досудебное расследование. Мужчине грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Как писала «Фраза», в Одессе избили живодера, который издевался над котятам на глазах у малолетнего ребенка.

Позже этот живодер получил 7,5 лет тюрьмы.

В августе 2019 года в суровом Николаеве живодер на глазах у детей застрелил кота.

В начале января нынешнего года в Сумской области в городе Шостка сотрудники правоохранительных органов обнаружили два мешка с телами убитых собак, а в другом случае нашла нескольких мертвых котов.

Тэги: животные, общество, Днепр, Днепропетровская область, живодер, новости Украины

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