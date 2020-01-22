Стало известно о пикантном прозвище, которое Леонардо Ди Каприо дал Брэду Питту во время съемок в фильме «Однажды в… Голливуде»

Американский актер Брэд Питт рассказал о странном прозвище, которое дал ему его напарник по фильму «Однажды в… Голливуде» Леонардо Ди Каприо. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом поведал сам артист.

По словам Брэда Питта, Леонардо Ди Каприо во время съемок почему-то называл его любовником, пишет издание Entertainment Weekly.

Актер признался: «Это было немного неловко, но я смирился».

Самого же Лео Брэд Питт называл по его инициалам LDC.

Как писала «Фраза», Брэд Питт уже получил награды за роль от Ассоциации кинокритиков вещательных компаний США и Канады, а также от Гильдии киноактеров США.