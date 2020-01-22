Ученые назвали очень неожиданную причину инфаркта

Ученые назвали очень странную причину возможного инфаркта. Как выяснили журналисты «Фразы», результатами своей работы поделились специалисты из Йельского университета, центра имени Гельмгольца и университетской клиники Аугсбурга.

Как цитирует экспертов издание MedicalXpress, оказалось, что «ультрамелкие частицы до ста нанометров, встречающиеся в загрязненном воздухе, могут вызвать у человека инфаркт миокарда».

Особенно это актуально для городов, ведь основной «источник» опасных частицы – выхлопы машин.

Всего в исследовании принимали участие около шести тысяч человек: все они перенесли инфаркт в 2005-2015 годах.

Ученые говорят: «В первые часы воздействия на организм эти частицы, попадая в кровь, могут вызвать большие проблемы с сердцем».

Также отмечается, что «повышенные уровни ультрамелких частиц вызывают беспокойство с точки зрения общественного здравоохранения».

Как писала «Фраза», врачи рассказали, почему шум в буквальном смысле убивает нас.