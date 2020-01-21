Музей АТО в Днепре за 3 года посетило более 400000 человек, - советник премьера Юрий Голик

Первый в Украине и уникальный своей экспозицией музей, посвященный войне, уже 6 лет продолжающейся в центре Европы, был создан в Днепре 3 года назад и стал важным центром патриотического воспитания, написал на своей странице в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик, который в 2015-2019 годах был советником губернатора Днепропетровской области и принимал активное участие в создании Музея.

«Четыре года назад в Днепропетровской области стартовал уникальный проект — создание Музея Гражданского Подвига (Музея АТО) в Днепре. 23 января 2017 года первый такой музей в Украине открыл свои двери. Инициаторами создания музея стали сами участники АТО и волонтеры. Огромная команда создала уникальный музейный комплекс», — вспоминает Голик.

Экспозиция Музея представлена большим количеством оригинальных экспонатов, собранных самими участниками АТО и волонтерами, и размещена как на открытой территории, так и в крытых залах Музея.

«Он состоит из четырех зон отдельного эмоционального восприятия. Уличной экспозиции, посвященной дорогам войны, которыми прошли украинцы. Основного выставочного зала, где собраны истории, как про военных, так и про волонтеров, переселенцев, медиков, капелланов, журналистов. Зала Светлой Памяти Героев Днепропетровщины, положивших жизнь за мирное небо над Украиной. Панорамного кинотеатра с уникальным фильмом в формате 360 градусов», — рассказывает Голик.

Открытая часть экспозиции размещена на территории 1 500 квадратных метров, которую пересекает «дорога войны», начинающаяся в мирном Днепре и заканчивающаяся в мирном Днепре, таким образом символизируя близость военных действий и хрупкость кажущей мирной жизни.

В панорамном кинотеатре транслируется уникальный 3D документальный фильм «Днепр — форпост Украины», рассказывающий о войне, вплотную подошедшей к Днепру, и о том, как Жители Днепропетровщины смогли общими усилиями остановить дальнейшее продвижение агрессора.

«Послы разных стран, министры иностранных дел, депутаты Европарламента и другие почетные иностранные гости после просмотра фильма задавали один и тот же вопрос — как это можно показать нашим народам?», — пишет Голик.

Англоязычная версия фильма «Dnipro — outpost of Ukraine» была создана в 2018 году. А к третьей годовщине мемориального комплекса был создан уникальный 3 D -тур по экспозициям Музея , ссылку на который Голик публикует у себя в Фейсбуке.

Всего за 3 года работы в Музее АТО было проведено более 4000 экскурсий, которые посетили более 400 000 человек.