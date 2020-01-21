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В Кременчуге врач местной больницы развращал детей, демонстрируя им свой половой орган

В Кременчуге врач местной больницы развращал детей, демонстрируя им свой половой орган

В Кременчуге (Полтавская область) врач местной больницы пойдет под суд за то, что демонстрировал свой половой орган детям. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ведомстве, в частности, отметили, что досудебным расследованием установлено, что в августе 2019 мужчина, заметив возле одного из домов в Кременчуге двоих детей, сел на скамейку у подъезда, приспустил шорты и начал демонстрировать малолетним половые органы.

Мужчина убежал лишь после того, как одного из детей позвала мать. Через несколько дней эксгибициониста нашли.

Правоохранители направили в суд обвинительный акт против врача, которого обвиняют в совершении развратных действий в отношении малолетних (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

Как сообщала «Фраза», в феврале 2008 года в Киеве на территории средней школы N220 был задержан эксгибиционист.

В апреле того же года в подъезде одной из многоэтажек на Оболони по улице Макеевской извращенец самоудовлетворял себя и пытался проникнуть в одну из квартир.

25 января 2018 года одна из пользователей Facebook рассказала, как к ее дочери цеплялся неизвестный мужчина.

30 января стало известно, что в Киеве возле школы № 85 на Голосеевском проспекте местные жители заметили мужчину, который бродил под окнами школьного туалета и демонстрировал детям гениталии.

В августе 2018 года в Киеве в парке на Дорогожичах неравнодушные местные жители поймали и наказали извращенца, который пугал девушек и детей.

В середине июня 2019 года в Подольском районе Полтавы около южного пляжа вблизи Ворсклы полиция задержала эксгибициониста.

20 июня 2019 года в Черниговской области был задержан мужчина, который в разных населенных пунктах прямо на улицах под предлогом медицинского осмотра приставал к маленьким девочкам.

Тэги: общество, происшествие, Кременчуг, дети, извращенец, новости Украины

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