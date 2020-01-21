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Сербский митрополит заявил, что даже не считает представителей ПЦУ членами Церкви

Сербский митрополит заявил, что даже не считает представителей ПЦУ членами Церкви

Сербская Православная Церковь не только не признает Православной Церкви Украины, но даже не считает представителей ПЦУ членами Церкви. Об этом заявил митрополит Загребско-Люблянский Порфирий (Перич).

Об этом он сказал в интервью, опубликованном на сайте Novosti.rs.

«Позиция Сербской Православной Церкви сформулирована соборно и ясно выражает, что (ПЦУ, — ред.) не признаются даже членами Церкви, не говоря уже о признании нормальной автокефальной Православной Церковью», — отметил иерарх.

«Мы действительно сожалеем и скорбим о разрушении единства Святой Православной Соборной Церкви», — сказал митрополит Загребско-Люблянский Порфирий.

Архиерей подчеркнул, что сейчас необходимо восстанавливать «прежнюю благословенную любовь и единство Святых Поместных Церквей Божиих».

«Нет ничего нужнее и драгоценнее любви, мира и единомыслия между нами, братьями во Христе, — добавил он. — Я уверен, что найдется способ разрешить этот болезненный вопрос в духе святых канонов».

Ранее Архиерейский Собор Сербской Церкви официально отказался признать ПЦУ — «новосозданную структуру во главе с гражданами Денисенко и Думенко», в очередной раз подтвердив свою поддержку канонической Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием. Весной 2019 года Сербский Патриархат обратился с письмами ко всем Поместным Православным Церквям, в которых подчеркнул, что считает действия Фанара в Украине неканоничными, и напомнил, что грех раскола возможно уврачевать только покаянием.

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ объяснили, почему не согласны с признанием Фанара «первым без равных».

Тэги: общество, православие, новости православия, ПЦУ

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