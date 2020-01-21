В США супруги прожили в браке 65 лет и умерли в один день

Уникальный случай произошел в американском Сент-Луисе. Как выяснили журналисты «Фразы», здешние супруги Джек и Харриет Моррисон, прожив вместе 65 лет, умерли в один день.

Как пишут местные СМИ, случилось это 11 января. Мужу было 86 лет, а жене 83 года.

В публикации говорится, что кровати супругов «всегда стояли рядом, чтобы они могли держаться за руки».

Сообщается, что они познакомились в 1955 году на Хэллоуин, а поженились через год. У них остались двое взрослых сыновей.

Из-за плохого здоровья последний год супруги обитали в доме престарелых.

Как писала «Фраза», в США самолет сбросил топливо прямо на головы школьникам.