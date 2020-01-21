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В РПЦ объяснили, почему не согласны с признанием Фанара «первым без равных»

В РПЦ объяснили, почему не согласны с признанием Фанара «первым без равных»

В Русской Православной Церкви выразили несогласие с обвинениями в том, будто он отрицает первенство Константинопольской Церкви и пытается занять ее место в Православном мире. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Из грекоязычной церковной среды действительно не однажды в последнее время звучали обвинения в том, что Русская церковь будто бы отрицает за Константинопольским патриархатом первенство в православном мире и сама стремится занять его место. Однако мне не приходилось слышать ни одного убедительного аргумента, который доказывал бы справедливость этих обвинений», — заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

По его словам, о том, как Русская Церковь понимает первенство во Вселенской Церкви и за кем она его признает, можно узнать из документа, принятого Синодом в декабре 2013 года, который так и называется — «Позиция Московского Патриархата по вопросу о первенстве во Вселенской Церкви».

«Здесь ясно сказано, что после Великого раскола 1054 года первенство чести в Православной церкви принадлежит Константинопольскому патриарху. К слову говоря, Русская церковь является одной из немногих поместных Церквей, а может быть, и единственной, которая признаёт первенство Константинополя не только на словах, но и в специальном документе, имеющем синодальный статус», — отметил иерарх.
Напомнив, что первенство Константинополя Русской Церковью никогда не оспаривалось, митрополит в то же время заметил, что вопрос заключается в том, как понимать это.

«Каноническая традиция и православная экклезиология (раздел христианского богословия об устройстве и природе Церкви — ред.) усваивают предстоятелю Римской церкви, а после 1054 года — Константинопольской Церкви первенство чести. Первый в диптихе предстоятель понимается как „первый среди равных“. Однако за последние 100 лет в Константинопольском патриархате развилось учение о первенстве, фактически копирующее римско-католическую модель церковного устройства», — сказал митрополит Иларион.

По его мнению, наиболее ярко это учение представлено в статье митрополита Элпидофора (Ламбриниадиса) под названием «Первый без равных», которая была опубликована на официальном сайте Константинопольского патриархата. В ней утверждается, что Константинопольский патриарх обладает исключительными властными полномочиями, которых нет и принципиально не может быть у остальных Предстоятелей.

«Разумеется, такое понимание „первенства“ константинопольской кафедры Русская Церковь отвергает как не соответствующее ни Преданию Церкви, ни православной экклезиологии. Но, к сожалению, именно такое понимание первенства возобладало на Фанаре и привело к вторжению в Украину. Следствием его стало вынужденное прекращение нами общения с Константинопольской церковью», — резюмировал представитель РПЦ.

Фото: ТАСС

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ считают, что претензии Фанара к проведению общеправославного Собора необоснованные.

Тэги: общество, православие, РПЦ, новости православия

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