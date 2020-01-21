Министр образования пожаловалась, что на свою зарплату не сможет содержать ребенка

Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что ее заработной платы, которая составляет 36 тысяч гривен, не хватит на ребенка, если она его родит. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом она заявила в интервью «Интерфакс-Украина».

Новосад, в частности, рассказала, что сейчас зарплаты ей хватает (хоть она и меньше, чем была на предыдущем месте работы), но в долгосрочной перспективе ее будет уже не достаточно.

«Сейчас моя зарплата на руки в среднем составляет 36 тыс. гривен, это на 10 тыс. гривен меньше, чем я имела на должности руководителя директората Минобразования. Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. Я имею собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино. Но если вы меня спросите, устраивает ли меня это, как молодого человека, который должен думать о своем будущем, о сбережениях, о пенсии, то определенно этого не хватит», — отметила она.

Также министр заявила, что сейчас у нее нет семьи, и если она решит родить ребенка, то на свою зарплату не сможет его содержать.

«А я не готова пойти на ситуацию, когда кто-то будет содержать меня, я должна сама иметь конкурентную зарплату. Поэтому наступит время, когда я просто не смогу жить в Киеве на такую зарплату, и это будет решение, которое нужно будет осознанно принимать», — подчеркнула Новосад.

Стоит отметить, что в декабре минувшего года министр образования и науки Анна Новосад получила 138 412 грн, в том числе надбавки — 42 412 грн и премии 96 000 грн. В сентябре ее заработная плата составила 38 288 грн, в октябре — 37 981 грн, в ноябре — 39 103 грн. Таким образом, средняя плата за 2019 год составила 63 446 грн.

Ранее «Фраза» сообщала, что Новосад анонсировала закрытие всех русскоязычных школ в Украине в 2020 году.