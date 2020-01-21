В одном из городков на юге Италии дома продают… по евро за штуку

На необычный шаг пошли власти итальянской коммуны Бизачча, которая находится в регионе Кампания (провинция Авеллино). Как выяснили журналисты «Фразы», купить дом в городке на юге страны можно всего за один евро.

Всего тут проживают менее четырех тысяч человек. При этом местное население продолжает стремительно сокращаться, так как многие покидают городок.

Для того, чтобы коммуна окончательно не «вымерла», ее власти решили привлекать новых жителей, раздавая здания (многие из которых исторические) фактически даром. Правда, всем домам требуется ремонт.

Всего за символическую цену «продаются» девяносто домов.

Как писала «Фраза», итальянец случайно пересек Мессинский пролив на надувном матраце.