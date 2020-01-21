Жителей Киева начали пугать эпидемией гриппа

Киев может захлестнуть эпидемия гриппа и ОРВИ. Как выяснили журналисты «Фразы», тревожные цифры представили в КГГА.

Так, как заявил первый заместитель председателя столичной мэрии Николай Поворозник, с начала 2020 года число больных в городе выросло сразу на 35,2%.

Только за прошлую неделю в Киеве зафиксировали сразу 9176 случаев заболевания. Среди них сразу 5349 случаев у детей.

Всего же были госпитализированы 141 человек, в том числе 115 детей.

По данным КГГА, с начала эпидемического сезона вакцинацию прошли 50 734 жителей Киева.

Как писала «Фраза», китайский коронавирус «вырвался» за пределы страны. В мире назревает паника.