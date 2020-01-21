Китайский коронавирус «вырвался» за пределы страны. В мире назревает паника

Коронавирус, вспышка которого была зафиксирована еще в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань провинции Хубей, вырвался за пределы страны. Как выяснили журналисты «Фразы», растет число его жертв.

По данным китайских властей, в стране от коронавируса уже скончались шесть человек. Выяснилось, что многие больные были продавцами или покупателями на рынке морепродуктов.

Еще один человек умер от таинственной болезни в Южной Корее – об этом заявили в местном Центре по контролю и профилактике заболеваний. Тут умерла тридцатипятилетняя девушка, приехавшая из зараженного города. Известно, что ей стало плохо в аэропорту Инчхон, заболевшая скончалась после госпитализации, несмотря на все усилия врачей.

Также о заболевших сообщают в Таиланде и Японии.

Уже известно, что в среду, 22 января, состоится экстренное совещание ВОЗ по данной проблеме.

Там говорят, что «А-типичная пневмония похожа на простуду, но очень быстро поражает легкие и другие органы».

Как писала «Фраза», неопознанный китайский вирус вызвал панику планетарного масштаба.