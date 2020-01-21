В Давосе стартует Всемирный экономический форум. Зеленский отправился с внушительной группой поддержки

Сегодня, 21 января, в Давосе стартует Всемирный экономический форум, в котором, в том числе, примет участие президент Украины Владимир Зеленский, а также 17 парламентариев от партии «Слуга народа». Как выяснили журналисты «Фразы», по словам спикера ВРУ Дмитрия Разумкова, поездка депутатов не будет оплачиваться из госбюджета.

На форум приедут почти 3000 лидеров из 117 стран, включая руководителей 53 стран и правительств. Среди них, в частности, президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский, президент РФ Владимир Путин, сообщает «РБК Украина».

Также на форуме будут присутствовать главы стран и правительств Австрии, Италии, Испании, Нидерландов, Греции, Польши, Швейцарии, Афганистана, Пакистана, Ирака, Сингапура, Эквадора, Колумбии, Иордании и др.

Информацию о том, что Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в форуме, подтвердили в Офисе Президента.

А в партии «Слуга народа» сообщили, что места в гостиницах Давоса забронированы для 17 парламентариев политсилы: главе фракции Давиду Арахамии, первому заму Александру Корниенко, заму Евгении Кравчук, депутатам Дмитрию Налухе, Святославу Юрашу, Елизавете Ясько и другим.

В свою очередь председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире «Свободы слова» на ICTV заявил, что не направлял народных депутатов на ежегодное заседание Всемирного экономического форума в Давосе и их поездки не будут оплачиваться из госбюджета.

Спикер отметил, что всегда очень тщательно просматривает документы по командировкам.

Ранее «Фраза» сообщала, во сколько обошелся бюджету Украины перелет Порошенко в Давос в минувшем году.