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Украинский «Боинг» в Тегеране был сбит двумя ракетами, — отчет Ирана

Украинский «Боинг» в Тегеране был сбит двумя ракетами, — отчет Ирана

Самолет Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ, который потерпел крушение под Тегераном 8 января 2020 года, был сбит двумя ракетами класса «земля-воздух» ближнего радиуса действия Тор-М1 через три минуты после взлета. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится во втором предварительном отчете о расследовании Организации гражданской авиации Ирана.

Как говорится в отчете, самолет вылетел из Тегерана в 6:12 утра по местному времени и потерял связь с авиадиспетчерами на высоте 8100 футов (почти 2469 метров). Самолет исчез с экранов радаров вторичного наблюдения в 6:15 и с радаров первичного наблюдения в 6:18, сообщает Bloomberg.

Извлеченные регистратор полетных данных и диктофон кабины пилотов являются одними из самых передовых в своем роде в мире, а у Ирана нет средств для их декодирования. При этом французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались отправить в Иран необходимое оборудование для расшифровки «черных ящиков».

Как писала «Фраза», 8 января в Иране разбился самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные украинские авиалинии», летевший рейсом PS 752 Тегеран — Киев.

В сети активно обсуждают информация о том, что самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ сбили иранские ПВО.

Также был опубликован список пассажиров разбившегося в Тегеране самолета МАУ.

Технический директор компании «Международные авиалинии Украины» Александр Шафиев заявил, что перед авиакатастрофой в Иране самолет авиакомпании МАУ, который осуществлял рейс Тегеран ‒ Киев, был исправен. В компании также исключают ошибку экипажа.

Кабинет министров Украины ввел временное ограничение на полеты в Иран.

Момент крушения самолета компании «Международные авиалинии Украины» попал на камеры наблюдения.

Позже появилось новое видео момента крушения украинского «Боинга» в Иране.

В СНБО назвали четыре основные версии крушения самолета.

Президент США Дональд Трамп сомневается, что причиной падения самолета могли быть технические неисправности.

9 января сразу несколько ведущих американских изданий и телеканалов (CBS News, Newsweek, CNN) сообщили о том, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана.

Президент Украины «Владимир Зеленский также не исключает, что украинский «Боинг» в Иране мог быть сбит ракетой.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко озвучил подробности последнего сеанса связи пилотов потерпевшего крушение Boeing-737 с сотрудниками Центра управления полетами.

Служба безопасности Украины рассматривала две приоритетные версии причин крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране — попадание ракеты и теракт.

В итоге руководство Ирана признало, что украинский самолет МАУ, который 8 января потерпел крушение под Тегераном, был случайно сбит ракетой.

Позже в интернете появилось видео, на котором якобы запечатлен момент поражения украинского Boeing 737-800 компании МАУ иранской ракетой.

Тэги: Украина, Иран, Боинг, отчет, мир, МАУ, самолет, авиакатастрофа

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