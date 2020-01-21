На Виннитчине зафиксирован случай птичьего гриппа

В Винницкой области на предприятии «Хутор» (село Бугаков Немировского района) зарегистрировали случай заболевания гриппом птицы. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Госслужбе по вопросам безопасности пищевых продуктов.

Как отметили в ведомстве, случай зафиксировали еще 18 января, после чего главный государственный ветеринарный инспектор Винницкой области ввел карантин на 72 часа до выяснения обстоятельств гибели птицы и установления диагноза.

Отметим, что на предприятии по состоянию на 1 января 2020 года содержалось около 98 тыс. голов птиц.

В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущении распространения птичьего гриппа. Ситуация находится под контролем главного управления Госпропотреблужбы в Винницкой области.

Ранее «Фраза» сообщала, что неделю назад в Тернополе была зафиксирована вспышка страшного заболевания, от которого люди «сгорают» прямо на глазах.