Стало известно, где в Киеве самые дешевые квартиры

Стали известны актуальные цены на квартиры в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», их публикует профильный сайт OLX.

Так, недвижимость в украинской столице за полгода подорожала примерно на 10-11%.

Средняя цена однокомнатной квартиры в Киеве составила 50,35 тысяч долларов, двухкомнатной – 70,55 тысяч долларов, а трехкомнатной – 98,35 тысяч долларов.

Самые дешевые однокомнатные квартиры при этом нашли в Святошинском районе – 33 тысячи долларов. Под 34 тысячи долларов такие квартиры стоят в Деснянском районе, а под 40 тысяч долларов – в Днепровском районе.

Эти же районы остаются самыми дешевыми в плане покупки двухкомнатных квартиры: такую недвижимость тут можно найти за 45-48 тысяч долларов.

Что касается трехкомнатных квартир, то в Деснянском районе такую недвижимость можно взять за 54 тысячи долларов, в Святошинском районе – за 65 тысяч долларов, а в Днепровском – за 70 тысяч долларов.

Как писала «Фраза», стало известно, за сколько можно снять комнату или квартиру в Киеве в 2020 году.