Ученые из Университета Гуэлфа и Университета Торонто рассказали о пользе употребления молока для людей, страдающих диабетом II типа. Как выяснили журналисты «Фразы», прием стакана этого напитка с утра способен снизить уровень сахара в крови вплоть до самого вечера.

Как передают «Питерские заметки», такое замечательное свойство обусловлено высокой концентрацией белка в молоке, который уменьшает уровень глюкозы, даже если пить его во время трапезы.

Кроме того, чтобы переварить молочные белки, организм высвобождает высокое количество ферментов, которые замедляют процесс пищеварения и дарят чувство насыщения на долгое время. Это поможет не переедать и контролировать объем съедаемой пищи, что очень важно для людей с диабетом.

Стоит также отметить, что при употреблении молока все же имеются противопоказания, поэтому перед переходом на «молочную диету» диабетикам следует проконсультироваться с врачом.

Как писала «Фраза», британцы раскритиковали своего премьера за неумение заваривать чай с молоком.

Ранее ученые выбрали «идеальное» молоко.