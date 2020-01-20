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В Сеть «слили» имя экс-помощника нардепа от БПП, задержанного по делу Гандзюк

В Сеть «слили» имя экс-помощника нардепа от БПП, задержанного по делу Гандзюк

Стало известно имя бывшего помощника народного депутата, которого задержали в Херсоне в рамках расследования резонансного уголовного дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Как выяснили журналисты «Фразы», информацию обнародовало издание «ЗН», ссылаясь на свои источники.

По данным СМИ, сообщение о подозрении в создании преступной организации, которая занималась запугиванием и избиением людей с целью прекращения их общественной деятельности, вручено Игорю Павловскому, бывшему помощнику народного депутата от БПП Николая Паламарчука.

Павловского также обвиняют в сокрытии нападения на Екатерину Гандзюк. В частности, он помогал бежать из Херсона другим фигурантам дела ‒ Сергею Торбину и Владимиру Васяновичу, а также обеспечивал их деньгами.

Предварительно, задержанного планируют доставить из Херсона в Печерский районный суд Киева, где прокуроры будут просить арестовать его на 2 месяца.

Как писала «Фраза», 20 января сотрудники полиции, прокуратуры и оперативные подразделения СБУ провели в Херсоне и других населенных пунктах области обыски по делу об убийстве местной активистки Екатерины Гандзюк.

Как отметили в Офисе генпрокурора, спецоперация была нацелена на прекращение деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над людьми и поджоги чужого имущества, а также для поиска дополнительных доказательств в уголовном производстве.

Как известно, нападение на местную активистку и советницу городского головы Екатерину Гандзюк было совершено в Херсоне 1 июля 2018 года. В результате она получила химический ожог 30% тела и в тяжелом состоянии оказалась в больнице.

9 августа 2018 года тогдашний Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что нападение на Гандзюк было совершено по заказу представителей правоохранительных и государственных структур.

В начале ноября 2018 года от полученных травм активистка скончалась.

Тэги: общество, Херсон, регионы, криминал, депутат, помощник депутата, Блок Петра Порошенко, БПП, спецоперация, Екатерина Гандзюк, активистка, новости Украины

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