В Киеве в здании ЦИК прозвучал выстрел ‒ есть погибший

В понедельник вечером, 20 января, в здании Центральной избирательной комиссии произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там от огнестрельного ранения скончался молодой парень.

Как передает «Информатор», на вид погибшему 20-25 лет. По предварительным данным, он работал в УГО и охранял здание.

По словам свидетелей, молодой человек выстрелил в себя сам из табельного оружия.

В настоящее время на месте ЧП работают следователи из главного управлени Нацполиции Киева и эксперты-криминалисты. Детали инцидента выясняются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как писала «Фраза», на Полтавщине застрелился депутат, который приехал на встречу к женщине.

Также сообщалось, что в Ровно во время дежурства застрелился дежурный полицейский с 13-летней выслугой.